От Valheim до Project Zomboid: лучшие игры в раннем доступе Steam

Ранний доступ Steam одно время пользовался репутацией ненадежной системы: авторы нередко забрасывали проекты на промежуточной стадии разработки, из-за чего игроки чувствовали себя обманутыми. Но сейчас ситуация совсем иная — одни из самых популярных игр в магазине как раз находятся в раннем доступе. И мы собрали примеры лучших.

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Phasmophobia

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Phasmophobia вышла в ранний доступ Steam еще в 2020-м — но разработчики отнюдь не забросили проект на волне феноменальной популярности. Напротив, главный симулятор охоты за привидениями стабильно получает обновления: авторы регулярно добавляют в игру новые приспособления, карты и, конечно же, призраков, которых необходимо вычислить.

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Project Zomboid

Project Zomboid — пожалуй, одна из старейших игр в раннем доступе Steam. Страшно подумать, но она вышла почти 10 лет назад, когда сама программа раннего доступа только набирала обороты. Одно время игроки даже переживали, что команда давно перестала работать над игрой… Но оказались неправы: разработчики все это время действительно трудились, не покладая рук. Два года назад Project Zomboid получила крупный апдейт, который изменил практически каждый элемент игры к лучшему: от графики до поддержки мультиплеера. Поклонникам остается только гадать, что появится в следующем большом обновлении.

Steam

Valheim

Скандинавская выживалка Valheim — еще один крупный хит раннего доступа. С момента релиза в феврале 2021-го игра побила все мыслимые и немыслимые рекорды продаж: никто, включая самих разработчиков, не ожидал такого успеха. Но, надо признать, он на сто процентов заслуженный — Valheim не зря сплотила вокруг себя преданное сообщество поклонников. Конечно, сейчас некоторые из них недовольны довольно медленным темпом выхода обновлений, но, если судить по качеству предыдущих билдов, долгое ожидание наверняка оправдает себя.

Steam

Ready or Not

Когда фанаты тактических шутеров окончательно потеряли надежду на возрождение франшизы SWAT, студия VOID Interactive выпустила Ready or Not — самую настоящую духовную наследницу серии. Пока игроки жалуются на то, что ИИ противников нуждается в доработке, но это вопрос времени: авторы регулярно публикуют крайне развернутые дневники и рассказывают о своем прогрессе. Даже в раннем доступе Ready or Not более чем удовлетворит любого поклонника напряженных тактических перестрелок.

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Crab Champions

Crab Champions со стороны выглядит как шутка — нарочито дешевое, несуразное нечто по мотивам умершего мема. Но нет, игра на самом деле вполне себе неплохая: это динамичный roguelite-шутер, где игроку нужно отбиваться от полчищ монстров и постепенно прокачиваться. Море оружия, различные перки, модификаторы, предметы, создание билдов — все на месте. Кроме того, Crab Champions поддерживает мультиплеер, что делает игру отличной безделушкой для вечеров с друзьями.

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Sons of the Forest

Sons of the Forest ни в чем не отстает от оригинальной The Forest: ни в свободе действий, ни в возможностях. И уж тем более в способности вызвать страх — по мнению многих игроков, продолжение получилось по-настоящему жутким. Конечно, игре не помешала бы дополнительная оптимизация, но если судить исключительно по контенту, то в Sons of the Forest уже можно провести десятки часов и пройти сюжетную кампанию.