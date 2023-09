От Valheim до Project Zomboid: лучшие игры в раннем доступе Steam

Phasmophobia

Project Zomboid

Valheim

Ready or Not

Когда фанаты тактических шутеров окончательно потеряли надежду на возрождение франшизы SWAT, студия VOID Interactive выпустила Ready or Not — самую настоящую духовную наследницу серии. Пока игроки жалуются на то, что ИИ противников нуждается в доработке, но это вопрос времени: авторы регулярно публикуют крайне развернутые дневники и рассказывают о своем прогрессе. Даже в раннем доступе Ready or Not более чем удовлетворит любого поклонника напряженных тактических перестрелок.

Crab Champions

Sons of the Forest

Sons of the Forest ни в чем не отстает от оригинальной The Forest: ни в свободе действий, ни в возможностях. И уж тем более в способности вызвать страх — по мнению многих игроков, продолжение получилось по-настоящему жутким. Конечно, игре не помешала бы дополнительная оптимизация, но если судить исключительно по контенту, то в Sons of the Forest уже можно провести десятки часов и пройти сюжетную кампанию.