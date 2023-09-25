Российские игроки выступят на турнире по Tekken с флагом РФ

Российские киберспортсмены будут выступать под национальным флагом на международном турнире по популярным файтингам REV Major 2023 в Маниле. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

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Федерация окажет поддержку с перелётом, проживанием и сопутствующими расходами Сергею Strog Платову и Алексею Higem Комиссарову, которые будут выступать в дисциплине Tekken 7.

Для ФКС России это первый международный турнир после снятия санкций, которые были наложены на сборную России в феврале 2022 года.