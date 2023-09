Российские игроки выступят на турнире по Tekken с флагом РФ

Финальная часть REV Major 2023 пройдёт с 30 сентября по 1 октября в комплексе SM Mall of Asia. Помимо Tekken 7, соревнования пройдут в дисциплинах Street Fighter 6, Guilty Gear, The King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ и Mortal Kombat 1. Ивент станет одним из главных международных стартов текущего сезона.