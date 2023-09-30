Семь игровых консолей, которые вышли только в Японии

Родиной видеоигр считаются Соединенные Штаты, однако Япония так заинтересовалась этой новой формой медиа в 1970-х, что по стране прокатился бум игровых консолей — и многие из них не покинули пределы родины. Портал pcmag.com рассказал о семи японских платформах, которые так и не появились в других государствах.

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Nintendo Color TV-Game 6

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В конце 1970-х Nintendo потихоньку начинала заходить на игровой рынок через собственные версии популярных продуктов. Например, первая домашняя консоль компании, Color TV-Game 6, поддерживала шесть вариантов игры, сильно напоминавшей Pong. Правда, к тому моменту американский рынок и так был наводнен клонами Pong, поэтому неудивительно, что дебютная платформа Nintendo не появилась в США.

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Sega SG-1000

Продажи первой игровой консоли Sega в Японии стартовали в тот же день, что Nintendo выпустила на рынок свою Famicom. Если вторая стала международным успехом, то первая показала весьма скромные результаты и не выбралась за рубеж. Но это не помешало Sega продолжать попытки: третье устройство компании, Master System, смогло пробиться на американский рынок в 1986-м.

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Fujitsu FM Towns Marty

FM Towns Marty, по сути, представляет собой клон компьютера IBM — но без клавиатуры и на базе нового графического чипа. Дело в том, что эта редкая консоль унаследовала многие элементы от раннего японского компьютера FM Towns, который вышел в 1989 году. Платформа Marty, как и ее старший брат, поддерживала солидную библиотеку американских и японских портов игр для IBM, но не добилась большого успеха из-за дешевизны конкурентов.

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Bandai Playdia

Playdia была яркой консолью с беспроводным инфракрасным контроллером, CD-ROM приводом и библиотекой релизов, которая была ограничена проектами Bandai. Издатель позиционировал продукт как платформу для специально для детей, поэтому коллекция игр состояла преимущественно из японских образовательных тайтлов и едва интерактивных FMV-игр. Неудивительно, что Playdia не выходила в других странах.

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NEC PC-FX

NEC PC Engine составила неплохую конкуренцию Famicom в 1991 году: она обогнала гиганта Nintendo по продажам в течение года после релиза. Кроме того, оригинальная платформа вышла в США — но ее наследница, PC-FX, не смогла показать столь же хороший результат. К тому моменту мощность платформы серьезно проигрывала Sega Saturn и Sony PlayStation, из-за чего консоль была обречена стать нишевым продуктом.

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Casio Loopy

История Casio Loopy напоминает случай Bandai Playdia: эта платформа была рассчитана на крайне узкую аудиторию — а именно, японских девочек. Главной фишкой устройства была возможность распечатки ярких стикеров за счет встроенного термального принтера, но Casio выпустила всего 11 игр для платформы. Иными словами, она так и осталась забавной безделушкой, нежели полноценной системой.

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Bandai WonderSwan

Покинув Nintendo в 1996-м, дизайнер Game Boy Гумпэй Екои основал Koto Co., Ltd., которая разработала совершенно новую портативную платформу и продала проект Bandai. Результатом этого предприятия стала WonderSwan — маленькая монохромная консоль, которая работала всего от одной АА-батарейки. Новинка показала плохие продажи на фоне Game Boy в Японии, что, вероятно, помешало платформе выйти на международный рынок. Тем не менее, она получила впечатляющие порты ранних игр серии Final Fantasy, и обновление до цветного экрана помогло системе продержаться на плаву несколько лет, прежде чем Game Boy Advance окончательно не вытеснил WonderSwan с рынка.