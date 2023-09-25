Авторы Dragon's Dogma 2 сильно вдохновлялись открытым миром GTA 5

Если бы мне пришлось выбрать одну игру, которая вышла в то же время, я бы на самом деле сказал GTA 5. Я отчасти восхищён тем, как они смогли создать мир, в котором действительно казалось, что NPC живут независимо от игрока. Всевозможные интересные ситуации могли происходить всякий раз, когда вы исследовали город, и казалось, что постоянно будет что-то происходить.