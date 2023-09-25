Автор Devil May Cry и Bayonetta покидает PlatinumGames

Автор серий Devil May Cry и Bayonetta Хидэки Камия покидает студию Platinum Games, где он выступал одним из основателей — окончательно из компании он уйдёт уже 12 октября.

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Геймдизайнер долго размышлял над данным решением, которое было для него довольно тяжёлым. Причины своих действий автор прояснять не стал, но намекнул, что и дальше продолжит создавать проекты в своём фирменном стиле.

При этом бывшие коллеги поблагодарили автора за вклад в развитие Platinum и пожелали ему удачи в будущих начинаниях.

Сама студия Platinum Games была основана ещё в 2007 году, где одним из основателей ещё выступал Синдзи Миками, автор Resident Evil.