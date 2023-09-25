TheGamer: фанатов Resident Evil 4 шокировали жестокие сцены добивания Ады Вонг
Многие геймеры остались шокированными от некоторых жестоких сцен добивания Ады Вонг из дополнения Separate Way для ремейка Resident Evil 4. Об этом сообщает издание TheGamer, ссылаясь на комментарии игроков в соцсетях.
В одной из сцен Ада Вонг попадает в ловушку, в которой на нее движется сетка из лазерных лучей. Женщина не успевает увернуться от них, и лучи проходят сквозь ее тело. В другой большой монстр хватает героиню и откусывает ей голову. В третьей на женщину на большой скорости наезжает усеянное шипами колесо. Всего в игре предусмотрено несколько десятков экзекуций.
TheGamer пишет, что в серии игр Resident Evil часто встречаются изощренные сцены добивания персонажей, однако Separate Way является в этом плане если не самой брутальной, то точно одной из.
«Кто-то из команды разработчиков, должно быть, ненавидит Аду, потому что это чертовски жестоко», — пишет TheGamer.
В соцсетях геймеры тоже пишут, что некоторые сцены показались им слишком кровавыми. Например, пользователь X (Twitter) с ником SpringT_ заявил, что некоторые добивания лишь намекают на жестокость происходящего, но это заставляет додумывать непоказанное, от чего становится еще хуже.
Дополнение Separate Way вышло на 21 сентября 2023 года на ПК и консолях.