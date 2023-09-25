Консольные команды и читы для Starfield
Starfield работает на модифицированной версии того же движка, на котором разработаны Skyrim и Fallout 4 — а это значит, что в игре работают все те же читы, что и раньше. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Starfield и собрал полный список консольных команд.
Как пользоваться консольными командами в Starfield
Для того, чтобы пользоваться командами, нужно открыть консоль: по умолчанию она привязана к тильде (клавиша ~). Игра автоматически покажет предупреждение о том, что консольные команды отключат возможность зарабатывать достижения — не обращайте внимания на это уведомление. Оно появляется только при первом включении консоли.
После этого в открытом окне консоли можно вводить команды. Просто введите нужный чит и нажмите Enter, чтобы активировать его эффект. После этого вновь нажмите на тильду, чтобы закрыть консоль.
Самые полезные консольные команды
- tgm — включает режим бога.
- tcl — отключает коллизию.
- tm — отключает интерфейс.
- tmm 1 — добавляет на карту маркеры всех локаций на поверхности планеты.
- tfc — включает свободную камеру.
- kah — убивает всех враждебных персонажей рядом.
- unlock — открывает запертую дверь или объект, на который вы смотрите.
- passtime [#] — проматывает время на указанное количество часов вперед.
- tdetect — не дает противникам обнаружить вас в режиме скрытности.
- player.additem f [#] — добавляет указанное количество кредитов в инвентарь.
- player.additem a [#] — добавляет указанное количество отмычек в инвентарь.
- setgravityscale [#] — задает местную гравитацию.
- player.additem [item ID] [#] — добавляет предмет указанный предмет в инвентарь.
- PlaceAtMe [item ID] [#] — указанный предмет появляется перед персонажем.
- player.setav carryweight 999999 — задает максимальный вес инвентаря персонажа.
- showlooksmenu player 1 — открывает редактор внешности.
- player.addperk [perk ID] — разблокирует указанный перк.