Консольные команды и читы для Starfield

Starfield работает на модифицированной версии того же движка, на котором разработаны Skyrim и Fallout 4 — а это значит, что в игре работают все те же читы, что и раньше. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Starfield и собрал полный список консольных команд.

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Как пользоваться консольными командами в Starfield

Для того, чтобы пользоваться командами, нужно открыть консоль: по умолчанию она привязана к тильде (клавиша ~). Игра автоматически покажет предупреждение о том, что консольные команды отключат возможность зарабатывать достижения — не обращайте внимания на это уведомление. Оно появляется только при первом включении консоли.

После этого в открытом окне консоли можно вводить команды. Просто введите нужный чит и нажмите Enter, чтобы активировать его эффект. После этого вновь нажмите на тильду, чтобы закрыть консоль.

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