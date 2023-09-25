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Консольные команды и читы для Starfield

Starfield работает на модифицированной версии того же движка, на котором разработаны Skyrim и Fallout 4 — а это значит, что в игре работают все те же читы, что и раньше. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Starfield и собрал полный список консольных команд.

Консольные команды и читы для Starfield
© Steam

Как пользоваться консольными командами в Starfield

Для того, чтобы пользоваться командами, нужно открыть консоль: по умолчанию она привязана к тильде (клавиша ~). Игра автоматически покажет предупреждение о том, что консольные команды отключат возможность зарабатывать достижения — не обращайте внимания на это уведомление. Оно появляется только при первом включении консоли.

После этого в открытом окне консоли можно вводить команды. Просто введите нужный чит и нажмите Enter, чтобы активировать его эффект. После этого вновь нажмите на тильду, чтобы закрыть консоль.

Самые полезные консольные команды

  • tgm — включает режим бога.
  • tcl — отключает коллизию.
  • tm — отключает интерфейс.
  • tmm 1 — добавляет на карту маркеры всех локаций на поверхности планеты.
  • tfc — включает свободную камеру.
  • kah — убивает всех враждебных персонажей рядом.
  • unlock — открывает запертую дверь или объект, на который вы смотрите.
  • passtime [#] — проматывает время на указанное количество часов вперед.
  • tdetect — не дает противникам обнаружить вас в режиме скрытности.
  • player.additem f [#] — добавляет указанное количество кредитов в инвентарь.
  • player.additem a [#] — добавляет указанное количество отмычек в инвентарь.
  • setgravityscale [#] — задает местную гравитацию.
  • player.additem [item ID] [#] — добавляет предмет указанный предмет в инвентарь.
  • PlaceAtMe [item ID] [#] — указанный предмет появляется перед персонажем.
  • player.setav carryweight 999999 — задает максимальный вес инвентаря персонажа.
  • showlooksmenu player 1 — открывает редактор внешности.
  • player.addperk [perk ID] — разблокирует указанный перк.
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