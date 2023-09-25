В коде обновления Steam нашли упоминание нового VR-шлема Valve

Valve, известная своей любовью к секретам, недавно дала намёк на свои планы в области виртуальной реальности.

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Свежее обновление клиента Steam содержит код, который указывает на разработку нового автономного VR-шлема.

Эксперт по техническому анализу и специалист по изучению данных Steam, Брэд Линч, обнаружил в обновлении строки, связанные с батареей для VR, что подтверждает слухи о том, что Valve готовит платформу для автономного VR-шлема.

Обновление также включает в себя новые UI-элементы, иконки и анимации для VR-раздела Steam, которые, по всей видимости, не предназначены для конкурирующих устройств.

Кроме того, недавно Корейский национальный институт радиоисследований (RAA) сертифицировал «низкоэнергетическое беспроводное устройство» от Valve. Несмотря на то, что точные характеристики устройства пока неизвестны, есть предположение, что это может быть новый VR-шлем.

Напомним, что на данный момент создатели Half-Life и Steam Deck не делали официальных заявлений о работе над автономным шлемом виртуальной реальности.