Для EA Sports FC 24 на ПК вышел первый патч — он повысил стабильность игры

Electronic Arts выпустила первый патч для ПК-версии EA Sports FC 24 . Обновление в первую очередь направлено на повышение стабильности футбольного симулятора — о других изменениях разработчики не сообщают.

Судя по всему, авторы решили в первую очередь исправить вылеты на рабочий стол во время запуска игры без видимых на то причин. Ранее на эту ошибку жаловались пользователи Steam и геймеры на форумах Electronic Arts. Среди других серьёзных проблем EA Sports FC 24 на ПК: постоянные отключения из режима Ultimate Team, подтормаживания во время роликов и исполнения штрафных ударов, а также невозможность изменить частоту обновления экрана в настройках экрана.