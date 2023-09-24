Названа дата выхода Resident Evil Village с консольной графикой на iPhone

Resident Evil Village выйдет на iPhone 15 Pro и iPad уже 30 октября. Используя вычислительные и графические возможности чипа A17 Pro, компания Apple намерена превратить iPhone 15 Pro в консоль (или около того).

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Игра будет оптимизирована для смартфонов и обеспечит повышенную производительность на iPhone 15 Pro. Игра будет поддерживать стабильную частоту кадров 30 кадров в секунду с поддержкой HDR. Творение японцев будет доступно для моделей iPhone 15 Pro по цене около 33,50 долларов.