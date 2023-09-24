В Cyberpunk 2077 добавили трогательные отсылки на аниме Edgerunners
Пару дней назад состоялся выход крупного патча 2.0 для Cyberpunk 2077. Помимо исправления множества багов и добавления свежих механик, апдейт привнёс в тайтл трогательные отсылки на аниме Edgerunners.
Осторожны, дальше могут быть спойлеры к сюжету Edgerunners.
В колумбарии в North Oak появились надписи, адресованные персонажам шоу. Скорее всего, их автором стала Люси.
Ты была права. Дэвид поднялся на вершину башни Арасака.
Я сожалею, что не закончила наш разговор.
Вы были моей единственной семьёй.
Ты не взял меня на Луну, но ты был там со мной.
Напомним, 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series состоится релиз Phantom Liberty — крупного дополнения для игры. Действия расширения развернутся в новом районе Найт-сити под названием Догтаун.
Чемпионат.com: главные новости