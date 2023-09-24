Разработчик Cyberpunk 2077 опровергнул камео Илона Маска в игре

На этой неделе стал известен один занятный факт из биографии бизнесмена Илона Маска. Оказалось, во время записи озвучки певицы Граймс для Cyberpunk 2077 основатель Tesla и SpaceX заявился в студию разработчиков с антикварным оружием и настойчиво просил добавить его в игру.

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Геймеры вспомнили, что в прологе за корпората есть персонаж, который слегка напоминает Маска, но после выхода патча 2.0 модель героя заменили. Один из пользователей «Твиттера» заметил это и на его пост ответил старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077.

По словам разработчика, камео Илона Макса никогда не было в игре, а персонаж из пролога даже не похож на него.

Это не Илон Маск, он даже не похож на него. Кто вообще придумал этот бред?