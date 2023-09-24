Стали известны самые популярные игры Steam в августе

В топ-20 попали все крупные релизы прошлого месяца, включая Baldur's Gate 3, шестую часть культовой серии Armored Core, а также несколько инди-тайтлов вроде Blasphemous 2, Sea of Stars, Book of Hours и Thronefall. Одну из строчек в рейтинге занял и перезапуск Saints Row 2022 года, который до этого был доступен только в сервисе Epic Games Store. Список тайтлов в подборке составлен случайным образом, то есть Valve не раскрывает, какая именно игра августа оказалась наиболее успешной в Steam.