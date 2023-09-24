Стали известны самые популярные игры Steam в августе

Valve назвала самые популярные релизы игр в Steam за август 2023 года
Компания Valve опубликовала список 20 лучших игр августа, вышедших в цифровом магазине Steam.
В топ-20 попали все крупные релизы прошлого месяца, включая Baldur's Gate 3, шестую часть культовой серии Armored Core, а также несколько инди-тайтлов вроде Blasphemous 2, Sea of Stars, Book of Hours и Thronefall. Одну из строчек в рейтинге занял и перезапуск Saints Row 2022 года, который до этого был доступен только в сервисе Epic Games Store. Список тайтлов в подборке составлен случайным образом, то есть Valve не раскрывает, какая именно игра августа оказалась наиболее успешной в Steam.
Кроме того, Valve также представил список пяти лучших бесплатных игр августа, выбранных по количеству уникальных игроков. В нем оказались Overwatch 2, VPet, HoloCure — Save the Fans!, Marvel Snap и Arrow a Row.
Пользователи сети считают, что наиболее популярной игрой августа стала Baldur's Gate 3, которая обошла Starfield в чарте продаж Steam, а число одновременно играющих в новинку от Larian геймеров составило почти 600 тыс.