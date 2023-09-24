Новые SSD для PlayStation 5 оказались в два раза дороже самой приставки

Последнее обновление ПО для консолей PlayStation 5 добавило поддержку SSD-накопителей емкостью до 8 ТБ. В продажу уже поступили первые подобные хранилища, стоимость которых равна двум приставкам, сообщает портал Rozetked.

На рынке уже есть несколько моделей SSD M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, который требуется для работы с PlayStation 5. Накопитель Sabrent Rocket 4 Plus обладает скоростью чтения до 7100 МБ/с и записи до 6000 МБ/с. Он имеет тонкую алюминиевую пластину для охлаждения и совместим с разъемом на PS5. Его стоимость в США составляет $1 тыс. (около 96 тыс. руб.).

За эти деньги можно купить две консоли PlayStation 5 с дисководом или две PS5 Digital Edition, сэкономив при этом дополнительные $200. Таким образом, покупка SSD M.2 на 8 ТБ может оказаться непомерно дорогой для большинства пользователей консолей, которые выбирают подобные устройства из-за их бюджетности по сравнению с игровыми ПК.

Из более дешевых альтернатив на рынке существует SSD Corsair MP600 PRO NH, который имеет скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 6500 МБ/с. Этот накопитель стоит $875 долларов (около 84 тыс. руб.). Однако расширение памяти консоли до 8 ТБ все равно превышает стоимость PlayStation 5.