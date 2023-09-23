В EA Sports FC 24 добавили российских комментаторов без их согласия

В марте стало известно, что компания EA отказалась от российских комментаторов в EA Sports FC 24. Об этом рассказал телеведущий Константин Генич в рамках «Коммент.Шоу».

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Однако игроки обратили внимание, что в новой части футбольного симулятора всё-таки есть голоса Генича и Черданцева. Разработчики из EA просто вязли озвучку комментаторов из предыдущих частей серии. Вероятно, ведущим даже не заплатили.

Напомним, 22 сентября футбольный симулятор EA Sports FC 24 стал доступен обладателям ультимативного издания игры. Также создатели тайтла уже сообщили, что работают над первыми патчами для ПК-версии проекта.