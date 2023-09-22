Компания Unity изменила свою новую бизнес-модель после громкого скандала

Полторы недели назад в игровом сообществе разгорелся скандал, связанный с компанией Unity, которая решила ввести комиссию на скачивание игр. Действия создателей движка решительно осудили как разработчики, так и рядовые геймеры.

В связи с этим 22 сентября представители Unity опубликовали обращение к сообществу, в котором принесли извинения и рассказали об изменениях в бизнес-модели. Если быть кратким, то Unity полностью не отказалась от комиссии Runtime Fee, однако кардинально пересмотрела её условия.