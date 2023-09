Лучшие игры про лошадей

Нет ничего приятнее, чем выбраться на конную прогулку после тяжелого дня. Насладиться захватывающими видами, почувствовать ветер в волосах, пообщаться с лошадью — это удовольствие ни с чем не сравнить. Мы подготовили подборку лучших игр про лошадей.

© Steam

Red Dead Redemption 2

В Red Dead Redemption 2 игроку предстоит провести немало времени в седле, поэтому неудивительно, что игра уделяет огромное внимание лошадям. В мире обитают разные породы скакунов с разными окрасами и темпераментами. Кроме того, игроку нужно ухаживать за своей лошадью, если он хочет, чтобы животное послужило верой и правдой — и не скинуло его из седла в самый ответственный момент. Не зря ведь многие геймеры любят Red Dead Redemption 2 именно за конные прогулки.

Steam

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Если в недавней Tears of the Kingdom Линк может перемещаться по миру на самолетах, летающих мотоциклах и множестве других транспортных средств, то в Breath of the Wild нужно пользоваться лошадями — и их в игре тоже немало. По всему королевству даже разбросаны конюшни, где можно поменять скакуну сбрую и заплести гриву.

Nintendo

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus славится двумя вещами: гигантскими колоссами и, пожалуй, одним из самых верных спутников в истории видеоигр — конем Агро. Он не только служит средством перемещения по большому открытому миру, но и не раз пригодится игроку в сражениях против гигантов — конь единственный, на кого можно положиться в трудную минуту.

Sony

The Sims 3: Pets

Дополнение «Питомцы» для The Sims 3 добавило в игру не только кошек и собак, но и лошадей. При желании симы могут стать профессиональными жокеями, дрессировать своих скакунов, ухаживать за ними и даже одомашнивать диких лошадей. В четвертой части аналогичные функции появились совсем недавно, с выходом дополнения «Конное ранчо» — но третья, за счет большего дружелюбия к модам, все равно выигрывает.

Steam

Ghost of Tsushima

Наконец, в Ghost of Tsushima нет механик, как-то связанных с лошадьми — но конь будет неотъемлемой частью путешествия по Цусиме, какого бы стиля игры вы ни придерживались. Даже если вы не очень любите открытые меры, разработанные по лекалам игр Ubisoft, конные поездки по живописным местам Ghost of Tsushima дорогого стоят.