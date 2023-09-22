В Quantic Dream заявили о «кипящей» работе над экшеном Star Wars Eclipse

Анонс Star Wars Eclipse состоялся ещё в 2021 году. С тех пор об игре практически не было новостей, но, как считают инсайдеры, релиз приключенческого экшена стоит ждать не раньше 2026 года. А тем временем разработчики решили напомнить, что разработка активно продолжается.

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Об этом рассказала Лиза Пендсе, вице-президент по маркетингу Quantic Dream. Во время выставки Tokyo Game Show 2023 Пендсе заявила, что пока игра ещё не готова, но работа над ней «кипит».

«Могу я сказать, что она [Eclipse] всё еще существует? Потому что она действительно существует. Она просто не готова», — рассказала Лиза Пендсе

Известно, что действие Star Wars Eclipse развернётся в период Расцвета Республики — за 200-300 лет до событий первого эпизода саги. По слухам, в игре появится раса Зараан, а боевая система будет в духе Star Wars Jedi: Fallen Order.