На выставке TGS 2023 показали новый трейлер Honkai Star Rail

Авторы Honkai: Star Rail в рамках выставки Tokyo Games Show 2023 представили свежий трейлер игры с геймплеем и кинематографическими моментами.

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В ролике можно увидеть разных персонажей ролевого приключение, причём один из них играет в сам проект на мобильном устройстве — так авторы напомнили, что их творение доступно не только на PC.

Ранее стало известно, что игра появится на PlayStation 5 уже 11 октября, причём она станет временным эксклюзивом для платформы Sony.