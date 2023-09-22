На выставке TGS 2023 показали новый трейлер Honkai Star Rail
Авторы Honkai: Star Rail в рамках выставки Tokyo Games Show 2023 представили свежий трейлер игры с геймплеем и кинематографическими моментами.
В ролике можно увидеть разных персонажей ролевого приключение, причём один из них играет в сам проект на мобильном устройстве — так авторы напомнили, что их творение доступно не только на PC.
Ранее стало известно, что игра появится на PlayStation 5 уже 11 октября, причём она станет временным эксклюзивом для платформы Sony.
Кроме того, в конце прошлого августа игра получила крупное обновление 1.3, а недавно в Honkai Star Rail добавили героиню Фу Сюань, которая тоже обзавелась личным трейлером.