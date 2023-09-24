Геймеры продолжают уничтожать рейтинг Payday 3 в Steam

Пару дней назад состоялся выход симулятора ограблений Payday 3. Игроки встретили продолжение культовой серии хладнокровно, а его рейтинг в Steam неуклонно снижается на протяжении нескольких дней.

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На данный момент у тайтла 67% отрицательных оценок на основе более 20 тыс. отзывов. У шутера «В основном отрицательные» обзоры от геймеров.

Аудитория всё также жалуется на плохую работу серверов, большое количество багов, отсутствие голосового чата, мизерное количество контента, невозможность найти матч, подключиться к лобби и множество других проблем. Игроки не советуют покупать проект в его нынешнем состоянии.