В Marvel's Spider-Man 2 Питера и Майлза нельзя встретить без костюмов
В Marvel's Spider-Man 2 Питера и Майлза нельзя будет встретить без костюмов. Паучки геройствуют без выходных.
Функционал Marvel’s Spider-Man 2 позволяет в любой момент переключиться с Питера на Майлза и обратно. Играя за одного из них, геймеры смогут отыскать второго Паука в открытом мире и понаблюдать за его приключениями.
Питер Паркер и Майлз Моралес геройствуют без выходных. Увидеть паучков, занимающихся своими делами без костюмов, у игроков не выйдет.
Об этом сообщает арт-директор Insomniac Games:
Вы никогда не сможете увидеть Майлза и Питера, как обычных жителей Нью-Йорка. Они всегда носят паучьи костюмы и готовы действовать.
Джасинда Чу