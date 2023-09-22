В Marvel's Spider-Man 2 Питера и Майлза нельзя встретить без костюмов

В Marvel's Spider-Man 2 Питера и Майлза нельзя будет встретить без костюмов. Паучки геройствуют без выходных.

Функционал Marvel’s Spider-Man 2 позволяет в любой момент переключиться с Питера на Майлза и обратно. Играя за одного из них, геймеры смогут отыскать второго Паука в открытом мире и понаблюдать за его приключениями.