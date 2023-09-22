Оценка Starfield на SteamDB опустилась ниже Fallout 76

В сети обратили внимание, что пользовательский рейтинг Starfield на SteamDB опустился ниже Fallout 76 — 71,72% против 71,75%.

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В первом случае портал учитывает свыше 83 тысяч пользовательских рецензий, при этом 60 тысяч из них — положительные (они составляют 72,47% от общего числа отзывов).

У Fallout 76 почти 90 тысяч отзывов, около 65 тысяч из них — с позитивным уклоном (72,48%).

Игроки отметили, что сравнивать два проекта в подобном ключе не совсем уместно, поскольку оценка Fallout 76 значительно изменилась с релиза в лучшую сторону, к тому же в последней гораздо больше контента.

Многие предположили, что со временем оценка Starfield тоже будет меняться в позитивном направлении, чему помогут различные исправления и моды игроков.

Многие предположили, что со временем оценка Starfield тоже будет меняться в позитивном направлении, чему помогут различные исправления и моды игроков.

На данный момент в Starfield находится свыше 70 тысяч человек, а у Fallout 76 это число не достигает и 4 тысяч пользователей.

При этом в самом Steam рейтинг одобрения игр равен — он составляет 75%.

Ранее стало известно, что Starfield оценило 10 млн игроков, однако удержать лидерство в рознице Британии космическому приключению не удалось.