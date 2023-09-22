Сделка между Microsoft и Activision Blizzard близка к завершению

Кажется, сделка между Microsoft и Activision Blizzard начинает сдвигаться с мёртвой точки. По информации СМИ, британский регулятор CMA выдал предварительное одобрение покупки Activision Blizzard.

Предварительное одобрение CMA — отличная новость для будущего сотрудничества Activision Blizzard с Microsoft . Мы рады, что CMA положительно отреагировали на решения, предложенные Microsoft, и вместе мы продолжим работать над завершением процесса проверки со стороны регулирующих органов.

Если все пройдет без проблем, то уже до 18 октября Activision может официально стать частью Microsoft. Поначалу регулятор Британии был против сделки, опасаясь за то, что Microsoft получит слишком большое преимущество на рынке облачного гейминга.