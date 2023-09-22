В сети появилось много нового геймплея Tekken 8

В рамках выставки Tokyo Games Show 2023 авторы Tekken 8 представили новые геймплейные материалы, которые ловкие посетители выставки выложили в сеть.

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Первым появился ролик из сюжетного режима, где Дзин и Кадзуя сражаются друг против друга. В комментариях к видео фанаты серии отметили, что качество диалогов выросло по сравнению с предыдущими играми франшизы.

Сама постановка катсцен тоже в целом вызывала положительную реакцию аудитории.

Кроме того, авторы YouTube-канала GamersPrey поделились роликами из разных режимов игры, включая Arcade Quest (где можно создать своего бойца) и битву с «Призраком» на арене.

При этом в одной из потасовок бойцам нужно было сражаться на пляже с помощью мяча для волейбола.

А ещё появилось видео c демонстрацией боёв за нескольких разных героев файтинга.