Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

Первый месяц осени подходит к концу, но игровая индустрия еще только начинает просыпаться после летней спячки. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать две игры, и первая из них — двухмерное приключение Out of Line. Игроку в роли маленького мальчика предстоит выбраться из бесконечной, сюрреалистичной фабрики, решив множество головоломок. Поклонникам LIMBO и Inside рекомендуется. Out of Line бесплатна до 28 сентября.

EGS

Второй проект, попавший на еженедельную раздачу в Epic Games Store — меланхоличная головоломка The Forest Quartet. Она рассказывает историю погибшей певицы, которая хочет воссоединиться с участниками своей группы, чтобы помочь им пережить трагедию и провести последний, прощальный концерт. Игру можно также забрать до 28 сентября.

EGS

В Steam состоялся релиз Warhaven: многопользовательский экшен, посвященный масштабным средневековым битвам. Отчасти игра напоминает For Honor, отчасти — Chivalry и Mordhau, только без акцента на реконструкцию реализма. Игроки могут настраивать своих героев, подбирать оружие под собственный стиль игры, пользоваться осадными орудиями и бросаться в бой верхом на лошади.

Steam

Помимо этого, в Steam вышла Farlight 84: бесплатная королевская битва, которая сочетает в себе лучшие находки жанра. Мультяшная динамика Fortnite, широкий выбор героев с уникальными способностями, высокая мобильность, машины-трансформеры с огнеметами и другими пушками… Иными словами, Farlight 84 может стать игрой для тех, кому не особо нравятся прочие королевские битвы.

Steam

Наконец, The FriendShip — спин-офф серии кооперативных паззлов We Were Here. На этот раз двоим исследователям предстоит разобраться в тайнах заброшенного парка развлечений, попутно, как и всегда, решив множество хитроумных головоломок. The FriendShip гораздо меньше предыдущих игр серии, и сами разработчики рекомендуют ее в качестве первого знакомства с франшизой. Предупреждаем! Игра бесплатна до 13 октября.