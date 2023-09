Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

В Epic Games Store сейчас можно забрать две игры, и первая из них — двухмерное приключение Out of Line. Игроку в роли маленького мальчика предстоит выбраться из бесконечной, сюрреалистичной фабрики, решив множество головоломок. Поклонникам LIMBO и Inside рекомендуется. Out of Line бесплатна до 28 сентября.

Наконец, The FriendShip — спин-офф серии кооперативных паззлов We Were Here. На этот раз двоим исследователям предстоит разобраться в тайнах заброшенного парка развлечений, попутно, как и всегда, решив множество хитроумных головоломок. The FriendShip гораздо меньше предыдущих игр серии, и сами разработчики рекомендуют ее в качестве первого знакомства с франшизой. Предупреждаем! Игра бесплатна до 13 октября.