В CMA рассмотрели новые условия сделки Microsoft и Activision Blizzard

Британский регулятор CMA выпустил свежий пресс-релиз по поводу сделки Microsoft и Activision Blizzard.

В ходе рассмотрения реструктуризированной сделки было выявлено несколько остаточных проблем, связанных с опасениями по поводу потенциальной возможности сторон обойти, прекратить выполнение или не выполнить вовсе новые условия. Microsoft своевременно предоставила дополнительные варианты решения спорных моментов.

По предварительному заключению, эти решения должны предоставить дополнительные средства правовой защиты и обеспечить контроль за исполнением условий со стороны CMA. Регулятор проводит консультации до 6 октября перед принятием окончательного решения.

Заявление CMA прокомментировал президент Microsoft Брэд Смит. Он отметил «воодушевление таким позитивным развитием событий» и пообещал продолжать работать в направлении одобрения сделки. Глава Activision Blizzard Бобби Котик в свою очередь сообщил, что CMA выдало «предварительное одобрение» слиянию. Итоговое решение по вопросу должно быть вынесено до 18 октября.