Стала известна дата выхода отечественной игры «Смута»
Институт развития интернета (ИРИ) провел презентацию новых проектов на сезон 2023/24, среди которых также значится отечественная игра «Смута». Выход проекта запланирован в феврале 2024 года, сообщает портал DTF.
На мероприятии был показан новый трейлер игры, демонстрирующий графику и атмосферу проекта, а также игровые локации «Смуты», такие как Теплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Темный Лес, Лагерь ополчения под Москвой и Москва.
Ранее разработчики уже сообщали о своих намерениях выпустить игру в следующем году, однако точное релизное окно оставалось неизвестным.
«Смута» является одним из самых ожидаемых российских проектов в жанре ролевых игр, в котором будут представлены разнообразные персонажи, в том числе исторические личности и вымышленные герои.
Выход игры на данный момент запланирован пока только для ПК эксклюзивно на российской площадке VK Play. О доступности «Смуты» на консолях пока не сообщается. Разработчики намерены сфокусироваться на версии для компьютеров, тогда как для выхода игры на приставках нужно решить проблемы технического порта и доступа к цифровым магазинам.