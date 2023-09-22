Стала известна дата выхода отечественной игры «Смута»

Институт развития интернета (ИРИ) провел презентацию новых проектов на сезон 2023/24, среди которых также значится отечественная игра «Смута». Выход проекта запланирован в феврале 2024 года, сообщает портал DTF.

На мероприятии был показан новый трейлер игры, демонстрирующий графику и атмосферу проекта, а также игровые локации «Смуты», такие как Теплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Темный Лес, Лагерь ополчения под Москвой и Москва.

Ранее разработчики уже сообщали о своих намерениях выпустить игру в следующем году, однако точное релизное окно оставалось неизвестным.

«Смута» является одним из самых ожидаемых российских проектов в жанре ролевых игр, в котором будут представлены разнообразные персонажи, в том числе исторические личности и вымышленные герои.