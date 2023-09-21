Лучшие игры про паркур — подборка

Раньше паркур воспринимался разработчиками как исключительно платформенная механика, но сейчас элементы акробатики встречаются практически в каждом крупнобюджетном проекте. Тем не менее, немногие из них делают паркур ключевой механикой — мы собрали шесть отличных примеров.

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Серия Mirror’s Edge

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Платформеры от первого лица нельзя назвать популярным жанром; при такой перспективе камеры игроку тяжело рассчитывать дистанцию для прыжков, что часто приводит к фрустрации. Однако Mirror’s Edge показала, что скоростной платформинг такого рода все же имеет право на жизнь. Если хорошо поработать над уровнями и удобством управления, то игрок начнет преодолевать препятствия на автомате, инстинктивно выбирая правильные опции — именно этим и хороша оригинальная игра. Сиквел под названием Catalyst получился ощутимо хуже, но он все равно стоит внимания, если вам понравится первая часть.

Steam

Ghostrunner

Ghostrunner сочетает акробитку Mirror’s Edge и динамичные, не прощающие ошибок боевые механики. Игроку в роли кибер-ниндзя предстоит отправиться в путешествие по неоновому мегаполису будущего, чтобы забраться на самый верх города и свергнуть тирана. Нюанс лишь в том, что ниндзя погибает от одного удара — а противников на его пути будет много. Поэтому игроку придется ловко орудовать катаной, телепортацией, бегом по стенам и другими трюками, чтобы выжить.

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Marvel’s Spider-Man

Да, да, паркура как такового в Marvel’s Spider-Man практически нет: трюки Человека-паука не сможет повторить ни один живой человек. Но не упомянуть проект все равно нельзя, т.к. полеты на паутине по Нью-Йорку — воплощение фантазий любого поклонника паркура. Студия Insomniac Games великолепно передала ощущение свободы, скорости и динамики Паучка: многие игроки называют именно механику паутины лучшей находкой игры.

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Dying Light

Dying Light не повезло выйти во время, когда геймеры и игровая индустрия в целом донельзя пресытились различными зомби-играми. Но, как ни странно, хорошо реализованный паркур отлично освежил порядком избитые идеи. На полчища живых мертвецов смотришь совсем иначе, когда их можно обойти по крышам или срезать дорогу в любом удобном месте. Продолжение в этом плане тоже получилось неплохим, но оригинальная Dying Light все же немного выигрывает: город Харран будто бы больше подходит для спортивного ориентирования.

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Neon White

Neon White — один из самых высоко оцененных релизов 2022 года и, по совместительству, представитель весьма редкого жанра movement shooter. Иными словами, это шутер, где большая часть механик завязана на передвижение: от самих уровней до противников и оружия. Neon White разделена на множество карт, которые представляют собой полосы препятствий — игроку же нужно добраться до финиша, попутно уничтожив всех монстров. Правда, нюанс в том, что к каждому оружию также привязана дополнительная функция, без которой пройти уровень не получится. Например, пистолет дает дополнительный прыжок в воздухе, дробовик — рывок в нужном направлении, а пистолет-пулемет заставляет игрока на большой скорости упасть вниз.

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Severed Steel

Наконец, Severed Steel — пожалуй, один из самых стильных экшенов последних лет. Разработчики крайне находчиво сделали паркур и акробатику неотъемлемой частью перестрелок: до тех пор, пока игрок движется, вражеские выстрелы попадают мимо — поэтому двигаться нужно каждую секунду. Прыжки, подкаты, пробежки по стенам, slo-mo, разрушаемое окружение, отличный саундтрек — что еще нужно для хорошего вечера?