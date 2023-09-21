По Final Fantasy 14 в мае 2024 года выпустят настольную игру

Square Enix анонсировала настольную игру по мотивам Final Fantasy XIV — Final Fantasy 14 Tabletop RPG, релиз которой намечен на май 2024 года.

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Новинка предложит взглянуть на знакомую вселенную MMORPG с новых углов, взяв на себя роль очередного героя из местного мира.

«Настолка» поддерживает от трёх до пяти игроков (рекомендуют всё-таки пять), а продолжительность игровой сессии может составлять порядка двух часов.

В набор с игрой входят страницы для персонажей, карта, кубики и тому подобное. Заодно сюда включена книга правил, где описываются условия для создания героя.

Ещё покупатели получат гайд для мастера игры, где содержатся несколько придуманных сценариев. При этом информация в гайде поможет создать и свои собственные истории.

Стоимость новинки составит 60 долларов, причём авторы уже запустили предзаказы стартового набора. Кстати, в следующем году сама FF14 выйдет на Xbox, а летом 2024-го игра получит новое дополнение Dawntrial.

Разработчики, кстати, не планируют переводить MMORPG на условно-бесплатную модель.

Square Enix

Square Enix

Square Enix