Битвы и монстры в трейлере второго DLC для Wo Long Fallen Dynasty
В рамках TGS 2023 авторы Wo Long: Fallen Dynasty представили дебютный трейлер второго дополнения — Conqueror of Jiangdong.
Как было известно ранее, в дополнении будет представлен новый типа оружия, сюжет и свежая миссия.
Кроме того, авторы введут дополнительный уровень сложности, нового «Божественного» зверя, экипировку, контент для эндгейма и многое другое.
В новом ролике как раз можно увидеть элементы из истории и сражений грядущего DLC. Его релиз намечен на 27 сентября. В этот же день у игры состоится кроссовер с Lies of P — в экшен добавят тематическое оружие.
А ещё впереди игроков ждёт третье дополнение, хотя свежих деталей о нём пока нет.