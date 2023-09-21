Битвы и монстры в трейлере второго DLC для Wo Long: Fallen Dynasty

В рамках TGS 2023 авторы Wo Long: Fallen Dynasty представили дебютный трейлер второго дополнения — Conqueror of Jiangdong.

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Как было известно ранее, в дополнении будет представлен новый типа оружия, сюжет и свежая миссия.

Кроме того, авторы введут дополнительный уровень сложности, нового «Божественного» зверя, экипировку, контент для эндгейма и многое другое.

В новом ролике как раз можно увидеть элементы из истории и сражений грядущего DLC. Его релиз намечен на 27 сентября. В этот же день у игры состоится кроссовер с Lies of P — в экшен добавят тематическое оружие.