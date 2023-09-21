В первых рецензиях Payday 3 рассказали про малое количество контента

Недавно состоялся релиз Payday 3 для обладателей расширенных изданий — критики встретили новинку положительно, но сдержанно.

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В сети пока появилось небольшое число рецензий, где средняя оценка триквела составляет 7 баллов. Рецензенты упоминают, что разработчики добавили много новых интересных особенностей по сравнению с сиквелом, но у игры есть и серьёзные проблемы.

Среди плюсов называют боевую систему, улучшенный ИИ, доступные опции для стелса и дизайн некоторых уровней.

Ещё похвалы удостоились обновлённые ограбления, чётко разделённые на несколько фаз. На старте, кстати, доступно 8 подобных операций, причём не все они вращаются вокруг банков.

Сам процесс кооперативных «грабежей» продолжает быть таким же увлекательным, как и раньше.

Однако при этом новая игра ощущается слишком «безопасным» развитием идей Payday 2, где не хватает более серьёзных изменений основных механик сиквела.

Другим недостатком стало малое число доступного контента — в одной из рецензий упоминается, что авторы шутера создали «крепкий скелет», которому не хватает «мышц, крови и кожи».

Кроме того, новинке не хватает технической полировки — у неё наблюдаются проблемы с анимацией персонажей, багами, глюками ИИ, стабильностью, частотой кадров и тому подобным.

Зато почти все рецензенты сходятся на том, что если авторы будут поддерживать игру в стиле Payday 2, то её ждёт светлое будущее. А ранее создатели как раз анонсировали крупные планы по поддержке.