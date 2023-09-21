В студии, работающей над новой Tomb Raider, прошли увольнения

Планы по реструктуризации Embracer всё-таки коснулись сотрудников Crystal Dynamics. В студии прошла волна увольнений, в результате которой работы лишились 10 человек: из них 9 занимались развитием бренда и маркетингом и 1— IT.

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Первыми о произошедшем сообщили сами сотрудники в соцсетях. Позже Crystal Dynamics подтвердила увольнения в официальном заявлении. Ранее аналогичные сокращения прошли в том числе Beamdog (Baldur’s Gate: Enhanced Edition) и Rainbow Studios (MX vs. ATV Unleashed), а также в Gearbox Publishing. Кроме того, закрылась Volition, известная по Saints Row и Red Faction. Развитием обеих серий продолжит заниматься Plaion.