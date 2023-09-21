Valve рассказала о распродажах и фестивалях в Steam в 2024 году

Valve рассказала о некоторых распродажах и фестивалях в Steam в 2024 году
Несмотря на то, что на дворе ещё 2023 год, Valve уже вовсю строит планы на 2024-й. Ниже можно ознакомиться с расписанием некоторых распродаж и фестивалей, которые пройдут в первом квартале следующего года:
- Фестиваль капитализма и экономики (посвящён играм про деньги): 8–15 января;
- Фестиваль «Пираты против ниндзя» (ожидаемо посвящён играм про пиратов и ниндзя): 22–29 января;
- Фестиваль «Играм быть» (многодневный праздник с демоверсиями, общением с разработчиками и не только): 5–12 февраля;
- Remote Play Together (фестиваль про игры, в которые можно играть с друзьями удалённо): 12–19 февраля;
- Фестиваль «Динозавры против роботов» (ожидаемо посвящён играм про динозавров и роботов): 26 февраля – 4 марта;
- Весенняя распродажа (крупная сезонна распродажа): 14–21 марта;
- Фестиваль построения колод (посвящён карточным играм, в которых нужно собирать колоды. При этом самих карт в играх может и не быть): 25 марта – 1 апреля.
В Valve также напомнили, что крупные сезонные распродажи в Steam традиционно проходят четыре раза в год, а фестиваль «Играм быть» — три раза в год.