В Японии открылась выставка Tokyo Game Show

Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) открылась в соседней с японской столицей префектуре Тиба, передает корреспондент ТАСС.

В этом году девизом экспозиции стал слоган "Игры в движении. Мир в революции". Этим организаторы хотели подчеркнуть, что видео и компьютерные развлечения не только продолжают развиваться, но и оказывают влияние на развитие других сфер экономики и общества. У игр, по их мнению, есть возможности "вести за собой мир" и даже спасать человеческие жизни.

В этом году в выставке принимают участие более 700 представителей индустрии, которые организовали более 2 тыс. стендов. Особое внимание в этом году организаторы TGS уделили создателям контента - для них была организована отдельная зона, откуда они смогут проводить стримы и общаться со своей аудиторией.

Наибольший ажиотаж ждут вокруг презентаций корпораций Capcom, Square Enix и Microsoft. Предполагается, что особое внимание будет приковано к новостям, связанным с такими игровыми франшизами, как Final Fantasy от Square Enix и Resident Evil от Capcom. Microsoft в последние годы серьезно активизировалась на японском рынке, где она долгое время находилась в тени местных разработчиков. Ожидают фанаты и новостей от Хидэо Кодзимы, который на TGS может представить новые подробности продолжения своей игры Death Stranding.

TGS продлится до 24 сентября. В первый день доступ к экспозиции предоставлен журналистам, работникам индустрии, стримерам и контент-креаторам. Для всех желающих выставка откроется в пятницу. По сложившейся традиции почти на всех стендах TGS гости смогут не только посмотреть на новинки, которые представляют компании-разработчики, но и опробовать их.