В Steam подорожали игры Focus Entertainment

20 сентября в цифровом магазине Steam резко увеличилась стоимость игр издателя Focus Entertainment. В среднем, цены выросли на 300-500 рублей.

Помимо этого, ситуация коснулась и других стран: Казахстана, Украины, Турции, Польши, Индии, Аргентины, Японии, Южной Кореи и так далее. С чем связано резкое повышение цен не уточняется.