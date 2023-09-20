Как и было обещано студией The Austronauts, ролевой шутер Witchfire вышел в раннем доступе на PC через Epic Games Store. С этого же момента в игре доступны технологии DLSS 3 и Reflex. Также разработчики поделились обзорным трейлером игрового процесса.

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В нём можно увидеть ожесточённые перестрелки на разных локациях. Показывают меню для получения снаряжения и улучшения характеристик. В арсенале будут доступны заклинания, способные, например, атаковать врагов леденящим облаком. Некоторые из предметов дают улучшения самому персонажу.

Над шутером работают создатели Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter. По сюжету игры Церковь решает обратиться к запретной языческой магии, чтобы превратить добровольных грешников в бессмертных охотников на ведьм. Роль такого охотника на ведьм и выпадает игрокам — необходимо отыскать могучую колдунью и заполучить таинственный артефакт, способный переломить ход войны.