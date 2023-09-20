Авторы Genshin Impact показали способности героини Фу Сюань в Honkai Star Rail
Ранее в этом месяце HoYoverse не только анонсировала версию Honkai: Star Rail для PlayStation 5, но и показала трейлер новой героини Фу Сюань. Она стала доступна в игре с сегодняшнего дня, а разработчики посвятили ей свежий выпуск передачи «Ближе к звёздам».
Провидица обладает невероятными способностями и может смотреть как в прошлое, так и в будущее, однако есть проблема, увидеть исход которой не под силу даже ей.
Центральное место в ролике занимают способности пятизвёздочной героини. Она может наносить урон, пропорциональный своему максимальному здоровью, или предотвратить добивающий урон по союзнику.
Напомним, что в конце августа Honkai: Star Rail получила крупное обновление 1.3. Вместе с ним в игру прибыл и Дань Хэнь — Пожиратель Луны. Узнать о персонаже подробнее можно в короткометражном аниме «Кровь двух драконов».