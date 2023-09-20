Авторы Genshin Impact показали способности героини Фу Сюань в Honkai Star Rail

Ранее в этом месяце HoYoverse не только анонсировала версию Honkai: Star Rail для PlayStation 5, но и показала трейлер новой героини Фу Сюань. Она стала доступна в игре с сегодняшнего дня, а разработчики посвятили ей свежий выпуск передачи «Ближе к звёздам».

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Провидица обладает невероятными способностями и может смотреть как в прошлое, так и в будущее, однако есть проблема, увидеть исход которой не под силу даже ей.

Центральное место в ролике занимают способности пятизвёздочной героини. Она может наносить урон, пропорциональный своему максимальному здоровью, или предотвратить добивающий урон по союзнику.