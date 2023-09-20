Авторы Mortal Kombat 1 пообещали исправить версию игры для Switch

Пару дней назад автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил видео, в котором сравнил Mortal Kombat 1 на различных консолях. Скриншоты из ролика сразу разлетелись среди геймеров, поскольку версия игры для Nintendo Switch слишком сильно отличалась от других платформ: плохая детализация лиц героев, производительность и качество текстур.

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В связи с этим руководитель NetherRealm Эд Бун заявил, что команда разработчиков обязательно исправит тайтл для Nintendo Switch.

Идеально было бы выпустить ту версию, которую мы изначально хотели. Однако все найденные проблемы непременно будут исправлены.