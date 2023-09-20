В первой рецензии Cyberpunk 2077 Phantom Liberty хвалят сюжет и персонажей
В сети раньше срока оказалась первая рецензия на дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, где автор похвалил сюжет, персонажей, дизайн, бои с боссами, саундтрек и случайные игровые события.
Среди минусов назвали малое число реплик для выбора в диалогах, некую утомительную миссию и баги. Дополнение получило 9 из 10 баллов, а ещё его сравнили с DLC «Кровь и вино» для Ведьмак 3: Дикая Охота.
Эмбарго на рецензии дополнения спадает сегодня, 20 сентября, в 18:00 МСК.
Заодно создатели напомнили про свежие системные требования игры в честь скорого релиза обновления 2.0 и дополнения.
Об изменениях авторы предупреждали ещё после презентации на Xbox Games Showcase в июне. Игра должна работать и на старых системах, но, очевидно, хуже — новые версии ролевого приключения на них уже не тестировали.
Разработчики напомнили, что новая версия игры будет поддерживать только SSD. Ещё они посоветовали удалить моды, поскольку те могут вызвать дополнительные проблемы.
Вернуть модификации назад предложили после того, как фанаты обновят их до соответствующей версии.