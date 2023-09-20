В первой рецензии Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хвалят сюжет и персонажей

В сети раньше срока оказалась первая рецензия на дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, где автор похвалил сюжет, персонажей, дизайн, бои с боссами, саундтрек и случайные игровые события.

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Среди минусов назвали малое число реплик для выбора в диалогах, некую утомительную миссию и баги. Дополнение получило 9 из 10 баллов, а ещё его сравнили с DLC «Кровь и вино» для Ведьмак 3: Дикая Охота.

Эмбарго на рецензии дополнения спадает сегодня, 20 сентября, в 18:00 МСК.

Заодно создатели напомнили про свежие системные требования игры в честь скорого релиза обновления 2.0 и дополнения.

Об изменениях авторы предупреждали ещё после презентации на Xbox Games Showcase в июне. Игра должна работать и на старых системах, но, очевидно, хуже — новые версии ролевого приключения на них уже не тестировали.

Разработчики напомнили, что новая версия игры будет поддерживать только SSD. Ещё они посоветовали удалить моды, поскольку те могут вызвать дополнительные проблемы.