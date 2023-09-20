Фил Спенсер: Microsoft может полностью уйти с игрового рынка

19 сентября состоялась большая утечка внутренних документов Microsoft, посвящённых развитию Xbox. Среди опубликованных файлов обнаружили расшифровку заседания с антимонопольной комиссией, где глава Xbox Фил Спенсер допустил полноценный уход компании с игрового рынка.

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Так, в суде юрист спросил у Спенсера, согласен ли он с прогнозом Microsoft о том, что к 2030 финансовому году число подписчиков Game Pass достигнет 100 млн. В ответ глава Xbox заявил, что такой прогноз явно не устроит корпорацию Сатьи Наделлы, что может привести к уходу компании со всего рынка. Первые результаты Xbox должна будет показать уже к 2027 году.

Я могу с уверенностью сказать, что если мы не добьёмся значительного прогресса за пределами консоли, мы уйдём с игрового рынка. С таким прогнозом… Я не думаю, что мы останемся в бизнесе при таком исходе.

В качестве одного из подтверждения своих слов Спенсер рассказал о судьбе облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. В него почти полностью перестала инвестировать Microsoft, потому что он не приносил ей денег, поэтому сейчас компания лишь поддерживает текущую аудиторию сервиса.