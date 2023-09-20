Payday 3 с рабочим мультиплеером утекла на торренты

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

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До выхода Payday 3 ещё день, но игра уже есть на торрент-трекерах. Более того, пиратская версия даже способна запустить мультиплеерную часть шутера, хоть и с некоторыми манипуляциями.

За несколько дней до релиза разработчики убрали из шутера антипиратскую защиту Denuvo. Возможно, как раз это и послужило причиной такого быстрого слива на торренты.

Payday 3 — новая часть серии шутеров, в которой нужно вновь взять на себя роль грабителя и заниматься ограблением банков, магазинов и прочих мест. Разработчики обещают более продвинутую кастомизацию и улучшенный геймплей.