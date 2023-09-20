Вакансии Netflix намекают на разработку мультиплеерного AAA-шутера

Новые вакансии в Netflix Games Studio указывают на то, что компания разрабатывает AAA-шутер для мультиплатформы на основе некой франшизы.

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Похоже, что это мультиплеерный проект, который создают с помощью Unreal Engine. В описаниях вакансий упоминается, что у творения будут нарративные элементы и геймплей соревновательного типа.

Возможно, что новинка в каком-то виде появится и на мобильных платформах.

Игра может быть связана с каким-то фильмом или сериалом Netflix, хотя конкретных подтверждений этому пока нет. Может быть и обратная ситуация, когда игра положит начало новой франшизе.

Сейчас компания разыскивает старшего инженера по геймплею и ИИ, а ещё — ведущего нарративного дизайнера. Причём для них желателен опыт работы с шутерами от первого или третьего лица.