Вакансии Netflix намекают на разработку мультиплеерного AAA-шутера
Новые вакансии в Netflix Games Studio указывают на то, что компания разрабатывает AAA-шутер для мультиплатформы на основе некой франшизы.
Похоже, что это мультиплеерный проект, который создают с помощью Unreal Engine. В описаниях вакансий упоминается, что у творения будут нарративные элементы и геймплей соревновательного типа.
Возможно, что новинка в каком-то виде появится и на мобильных платформах.
Игра может быть связана с каким-то фильмом или сериалом Netflix, хотя конкретных подтверждений этому пока нет. Может быть и обратная ситуация, когда игра положит начало новой франшизе.
Сейчас компания разыскивает старшего инженера по геймплею и ИИ, а ещё — ведущего нарративного дизайнера. Причём для них желателен опыт работы с шутерами от первого или третьего лица.
Возможно, что в данном случае речь идёт про игру, о которой упоминалось в прошлом году — правда, тогда среди платформ называли лишь PC. А ещё в этом марте Netflix сообщил, что готовит 86 игр, 40 из которых должны выйти до конца 2023-го.