Глава Xbox Фил Спенсер отреагировал на день массовых утечек
В сети утекли несколько важных документов Microsoft, которые компания планировала использовать в рамках сделки с Activision Blizzard.
Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал случившееся и отметил, что компания «поделится реальными планами, когда будет готова».
«Мы видим много обсуждений касательно старых электронных писем и документов. Прискорбно, что работа нашей команды оказалась достоянием публики таким вот образом — потому что многое с тех пор изменилось. Но и в будущем, и прямо сейчас у нас будет ещё множество поводов для восторга. Своими реальными планами мы поделимся, когда будем к этому готовы», — Фил Спенсер.
Также Фил Спенсер разослал письмо сотрудникам, которое попало к The Verge. Он отметил, что сожалеет о случившемся и верит, что компания извлечет уроки из этой ситуации.
«В заключение я ценю всю работу, которую вы вкладываете в команду Xbox, чтобы удивить и порадовать наших игроков. В предстоящие дни и недели давайте сосредоточимся на том, что мы можем контролировать: продолжении потрясающего успеха Starfield, предстоящем запуске невероятной и доступной Forza Motorsport и продолжении создания игр, сервисов и устройств, которыми смогут наслаждаться миллионы игроков», — Фил Спенсер.
В обоих посланиях Фил Спенсер отмечает, что аппаратные планы Xbox изменились с тех пор, как были впервые опубликованы внутри компании в 2022 году. Документы включали планы Фила Спенсера на покупку Nintendo и Valve, несбывшиеся релизы Bethesda и даже подробности новых консолей Xbox Series с концепт-артами.