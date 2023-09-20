Глава Xbox Фил Спенсер отреагировал на день массовых утечек

«Мы видим много обсуждений касательно старых электронных писем и документов. Прискорбно, что работа нашей команды оказалась достоянием публики таким вот образом — потому что многое с тех пор изменилось. Но и в будущем, и прямо сейчас у нас будет ещё множество поводов для восторга. Своими реальными планами мы поделимся, когда будем к этому готовы», — Фил Спенсер.