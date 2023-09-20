Создатели Syphon Filter намекают на скорые новости о серии

Bend Studio, наиболее известная по постапокалиптическому экшену Days Gone, оставила в соцсетях любопытный тизер. Однако связан он не с Days Gone, а с другой IP студии — легендарной франшизой Syphon Filter, которая выходила на PlayStation в конце 90-х и ранних 2000-х гг.

© Bend Studio

Всего в рамках серии про борьбу с биологически оружием было выпущено шесть игр: Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter 3, Syphon Filter: The Omega Strain, Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan’s Shadow. Последняя вышла в 2007 году, после чего о франшизе ничего не было слышно.

Свежий же тизер, оставленный Bend Studio, сообщает о «плановом техническом обслуживании», которое состоится сегодня. Дальше идут игра слов с упоминанием Syphon Filter и обещание, что процесс должен пройти без проблем, так как «всё полностью выдумано».