Безумный Алекс Кейси — в свежем геймплее Alan Wake 2

Издание IGN опубликовало свежий геймплейный трейлер Alan Wake 2, в котором можно увидеть игровой процесс за самого Алана Уэйка. В какой-то момент он встретит детектива Алекса Кейси — его сыграл креативный директор Remedy Сэм Лейк.

© Чемпионат.com

В отрывке Кейси похож на безумца, который рассказывает Уэйку о здешних событиях. Также есть фрагменты со стрельбой и битвой с одержимыми. Геймерам предстоит вновь очень часто применять фонарик.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Remedy.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем Алана Уэйка. Появится ещё один играбельный персонаж. Им станет агент ФБР Сага Андерсон.