Илон Маск пришел к CD Projekt RED с пистолетом с просьбой добавить его в Cyberpunk 2077

Илон Маск в последнее время не перестаёт удивлять. Помните недавние новости о том, что он предлагал своей бывшей девушке Эмбер Хёрд закосплеить Ангела из Overwatch? Издание IGN обратило внимание ещё на одну интересную ситуацию.

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По словам Уолтера Айзексона, автора мемуаров Илона Маска, миллиардер появился в записывающей студии CD Projekt RED с пистолетом 200-летней давности и настоял, чтобы в Cyberpunk 2077 у него была эпизодическая роль. Его бывшая жена, певица Граймс, в то время записывала реплики для своего персонажа.

Когда Граймс записывала голос поп-звезды-киборга, которую она играла в видеоигре Cyberpunk 2077, он появился в студии с пистолетом 200-летней давности и настоял, чтобы ему дали эпизодическую роль.