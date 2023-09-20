Россияне потратили на видеоигры 135 миллиардов рублей с начала года

С начала 2023 года российские геймеры потратили на видеоигры 135 миллиардов рублей, а к началу 2024-го объем их трат может достигнуть 167 миллиардов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой Эмму Юсову, операционного директора онлайн-школы по разработке компьютерных игр XYZ School.

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В XYZ School опросили 1200 российских геймеров. Геймерами решили считать тех россиян, которые заявили, что играют в видеоигры несколько раз в неделю. Опрос показал, что каждый из них в среднем потратил на игры за январь-август 5400 рублей.

По оценке XYZ School, в России сейчас около 25 миллионов геймеров, поэтому их совокупные траты составляют около 135 миллиардов. Реальная сумма может быть больше, так как объем пиратского рынка оценить невозможно.

В XYZ School подсчитали, что примерно 107 миллиардов рублей (79 процентов от всех трат) прошло через официальные каналы, а еще 28 миллиардов (21 процент) - через посредников-перекупщиков. Во втором случае речь идет о покупках игр на дисках и в онлайне (к примеру, через турецкие аккаунты в Steam), а также через платформы, на которых продаются ключи активации от игр.

«Известия» ранее рассказали, что серый рынок видеоигр в России стал вдвое больше легального и продолжает расти. В XYZ School газете рассказали, что с начала года перекупщики заработали на геймерах четыре миллиарда 480 миллионов рублей, а официальные продавцы - до 2,5 миллиарда.