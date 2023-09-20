Microsoft добавит рекламу в мобильные и компьютерные игры

В Сети появилась информация о планах Microsoft по изменению подхода к собственным играм после покупки Activision.

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Эти данные стали известны благодаря публичным судебным документам, представленным в рамках судебного процесса FTC против редмондцев.

Оказалось, что IT-гигант намерен использовать рекламную платформу Activision для расширения собственной рекламной сети, известной как Microsoft Audience Network (MSAN). Она использует ИИ для персонализации рекламы, которая будет показываться пользователям.

На данный момент предполагается, что реклама будет добавлена только в бесплатные игры, такие как Call of Duty Mobile, Candy Crush и Hearthstone.

Подобная стратегия может стать частью более широкого плана Microsoft по инвестированию в мобильные игры и созданию недорогих, рекламоподдерживаемых тарифов для Xbox Game Pass.