На iPhone 15 Pro Max протестировали Resident Evil Village и другие игры

Команда канала Geek Culture выпустила свежее видео, в котором протестировала некоторые игры на iPhone 15 Pro Max. Среди тайтлов оказались Resident Evil Village, Genshin Impact и PUBG Mobile.

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В целом обозреватель остался доволен тем, как проекты работают на смартфоне. Ни в одной из игр не было замечено серьёзных падений FPS или других ошибок.

GEEK CULTURE

GEEK CULTURE

GEEK CULTURE

Температура корпуса iPhone 15 Pro Max в спокойном состоянии достигает 25-30°C. Ютубер поиграл в Village около 20 минут, затем температура выросла до 34-39°C. Такое повышение показателей он назвал незначительным, поскольку сам корпус даже не стал нагреваться. Держать его было комфортно.

За 20 минут игры в Village смартфон разрядился со 100% до 95% — всего на 5%.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. В России гаджеты появятся в начале октября.