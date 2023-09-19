NVIDIA показала красоты Phantom Liberty с рейтрейсингом и DLSS

NVIDIA выпустила новый трейлер, посвящённый технологии масштабирования изображения DLSS. Разработчики показали пример работы версии 3.5 в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — с максимальным рейтрейсингом в разрешении 4К.

Так, авторы похвастались качественным изображением при игре с DLSS 3.5 и высокой производительностью — частота кадров на RTX 4090 с включенной опции достигает 100 и более FPS. В NVIDIA отмечают, что серия RTX 4000 идеально подойдёт для игры с максимальным качеством картинки и стабильной частотой кадров.